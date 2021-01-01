Эксперт заявил о неспособности США выигрывать войны с участием России

Вчера, 21:50

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Эксперт заявил о неспособности США выигрывать войны с участием России

Российский учёный-востоковед и экономист Евгений Сатановский заявил, что США однозначно проиграет России в случае реального военного столкновения. В особенности большим поражение Америки будет в случае нападения на российско-китайский альянс, передает «Экономика сегодня».

Евгений Сатановский сообщил, что 300-летний опыт существования США характеризуется постоянным ведением войны — вначале преимущественно в Северной Америке, а потом в Южной. После США вынужденно поддерживало статус авторитетной державы мира, вследствие чего регулярно были развязаны вооруженные столкновения по всему земному шару. Как отметил востоковед, США воюет преимущественно «по своей инициативе и чужой кровью», и близится тот момент, когда Америка «обратит свой взор и на Россию».

 

«Вашингтон привык, что война – это классный бизнес, толчок экономики, подъем фондового рынка, это технологии и возможность установить контроль над дополнительным куском территории. Россия является для Америки очень лакомым куском, но в случае нападение на нас США рискуют не только лишиться статуса мировой державы, но и могут быть попросту уничтожены», - прокомментировал Сатановский. 

Эксперт указал, что дело даже не только в том, что США уступает в военной мощи России и Китаю, но и в том, что американцы могут «морально не быть готовыми к горячей войне».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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