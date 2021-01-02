Игорь Стрелков назвал четыре очага возможных войн в 2021 году

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) предупредил, что в 2021 году боевых действия могут вспыхнуть, как минимум, в четырех регионах мира.

Первая точка, которая рискует стать «горячей» - Приднестровье. Ситуация там буквально «висит на волоске». По мнению Стрелкова, Румыния и Украина запросто могут ее с двух сторон «раздавить». К тому же, новый президент Молдавии Майя Санду добивается выведения российского миротворческого контингента из региона, а это не способствует установлению мира в регионе.

Снова горячо может быть и в Нагорном Карабахе. Однако если столкновения там будут возобновлены, могут пострадать и представители российского миротворческого контингента.

Стрелков допускает, что тихо не будет в Сирии. При этом Россия в ситуации с САР, по его мнению, является заложницей хороших отношений с Турцией.

Зоной обострения военного конфликта может стать Донбасс. Все будет зависеть от желания нового президента США Джозефа Байдена. Если он отдаст приказ, украинские силовики пойдут в наступление. При этом у России, по мнению Гиркина, в этой ситуации выбор будет невелик. Надо выбрать что-нибудь одно из двух - либо закрыть глаза на масштабное наступление, либо вмешаться и снова навлечь на себя огромное количество новых санкционных ограничений.

Москва рискует попасть в полную экономическую изоляцию, вплоть до отключения от международной платежной системы SWIFT, передает Национальная служба новостей.





Источник: Информационное агентство «Informing»,

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