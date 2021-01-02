Экономисты считают, что рост пенсий сделает жизнь пенсионеров только хуже

Повышение пенсий негативно скажется на качестве жизни пенсионеров. Об этом заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич, передает URA.RU .

При индексации пенсий выше уровня инфляций качество жизни пенсионеров не будут улучшаться, поскольку эта индексация все равно не учитывает повышение цен на необходимые продукты питания и услуги ЖКХ.





Как объяснил эксперт, при расчете инфляции учитывается ситуация в целом в экономике страны, тогда как пенсионеры являются потребителями незначительного числа товаров и услуг.

«Когда вы берете инфляцию в целом по экономике, вы, в том числе, смотрите цены, например, на видеомагнитофоны, шарикоподшипники большого диаметра и прочие вещи, которые на хлеб не намажешь. Тот кусочек инфляции, который нужен в данном случае, он значительно отличается от среднего. У пенсионеров что? У пенсионеров продукты, ЖКХ и лекарства», — пояснил Кривелевич.

Эксперт отметил, что пенсионеры, к примеру, покупают лекарства, которые в том числе импортируются в Россию. И цена на эти лекарства растет при повышении доллара. Подорожали и продукты первой необходимости выше уровня инфляции.

Того повышения пенсий, которое будет в январе, даже при том, что оно выше уровня инфляции, недостаточно, чтобы повысилось качество жизни пенсионеров, уверен Кривелевич.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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