Экономисты считают, что рост пенсий сделает жизнь пенсионеров только хуже

Сегодня, 15:10

Анна Лисова

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Экономисты считают, что рост пенсий сделает жизнь пенсионеров только хуже

Повышение пенсий негативно скажется на качестве жизни пенсионеров. Об этом заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич, передает URA.RU.

При индексации пенсий выше уровня инфляций качество жизни пенсионеров не будут улучшаться, поскольку эта индексация все равно не учитывает повышение цен на необходимые продукты питания и услуги ЖКХ. 

Как объяснил эксперт, при расчете инфляции учитывается ситуация в целом в экономике страны, тогда как пенсионеры являются потребителями незначительного числа товаров и услуг.

«Когда вы берете инфляцию в целом по экономике, вы, в том числе, смотрите цены, например, на видеомагнитофоны, шарикоподшипники большого диаметра и прочие вещи, которые на хлеб не намажешь. Тот кусочек инфляции, который нужен в данном случае, он значительно отличается от среднего. У пенсионеров что? У пенсионеров продукты, ЖКХ и лекарства», — пояснил Кривелевич.

Эксперт отметил, что пенсионеры, к примеру, покупают лекарства, которые в том числе импортируются в Россию. И цена на эти лекарства растет при повышении доллара. Подорожали и продукты первой необходимости выше уровня инфляции. 

Того повышения пенсий, которое будет в январе, даже при том, что оно выше уровня инфляции, недостаточно, чтобы повысилось качество жизни пенсионеров, уверен Кривелевич. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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