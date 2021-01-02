Вассерман прогнозирует начало Третьей мировой войны в 2021 году

Журналист и политолог Анатолий Вассерман поделился своим прогнозом на 2021 год. Он убежден, что выдастся он непростым - высокий риск начала Третьей мировой войны. При этом он допускает, что боевые действия могут быть развязаны между Соединенными Штатами и Турцией, пишет «Южный Федеральный».

Вассерман уверен, что России стоит соблюдать осторожность и в противостояние не ввязываться, хотя это будет сделать нелегко - стороны попытаются вовлечь ее под разными предлогами.

Реджеп Тайип Эрдоган сейчас очень раздражает Вашингтон тем, что демонстрирует свое желание оказывать влияние на новые территории. При этом у Анкары есть инструмент для того, чтобы шантажировать «старушку-Европу». Имеется ввиду ее возможность выпустить на территорию ЕС огромное количество беженцев. При этом при желании Турция может запросто «разбавить» их боевиками-террористами.

Из-за непомерного госдолга и раскручивающейся Великой депрессии Штатам война нужна. В прошлый раз на эту роль сгодились Советский Союз и европейские страны. И сейчас события, увы, повторяются.

Политолог также предсказал обострение конфликта в Донбассе уже весной нынешнего года. В противостояние между Киевом и самопровозглашенцами, по его мнению, вмешаются Штаты. Их цель - «вымотать Россию по всему периметру, устраивая военные конфликты у ее границ».

В 2021 году коронавирус из США так просто не отступит, но РФ сможет от него избавиться, в первую очередь, благодаря кампании по вакцинации населения. Индия, которая собирается производить отечественные вакцины, за полученные лицензии, по всей видимости, расплатится готовыми препаратами. Благодаря этому власти смогут привить порядка 80 процентов населения страны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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