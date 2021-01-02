Староста армянского села Шурнух сообщил о приходе азербайджанских военных

Сегодня, 20:35

Ольга Громова

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Староста армянского села Шурнух сообщил о приходе азербайджанских военных

Староста приграничного армянского села Шурнух Сюникской области Акоп Аршакян на своей странице в социальной сети сообщил, что в субботу, второго января, в населенный пункт вошли военные Азербайджана.

«Все закончилось. Азербайджанцы вступили в село, оборудовали пост и дали нам время до 5 января», - заявил Аршакян, выйдя в прямой эфир на Facebook.

Ранее информационное агентство Sputnik Армения сообщило о том, что часть села Шурнух переходит под контроль Азербайджана. Военные этой страны якобы в категорической форме заявили, что жителям ряда домов надлежало покинуть их в течение суток.


Возмущенные местные на несколько часов перекрывали автодорогу из Гориса в Капан в знак протеста против пассивности властей Армении в этом вопросе. Позднее стало известно, что благодаря посредничеству российских миротворцев удалось договориться о продлении пребывания жителей 12 домов на несколько дней.

При определении границы, которая возмутила жителей ряда населенных пунктов, как выяснилось, за основу брались карты советского генштаба 1942 года.

"Эти карты есть и у меня, и там граница обходит село", - приводит слова Аршакяна РИА Новости.

Ранее в МИД Армении сообщили, что Баку и Ереван уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Это  связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль этой страны отошла часть территорий, которая ранее входила в состав непризнанной НКР.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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