Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией, заключенный в 1920 году, является до сих пор действующим. А это означает, что правобережье реки Нарвы и Печорского района РФ не принадлежит.

В своем новогоднем поздравлении он напомнил, что в феврале прошлого года минуло 100 лет со дня подписания этого договора, которым Москва признала независимость Эстонии. Тогда же был решен вопрос с границами.

«2020 год был сложным и необычным. Второго февраля мы отметили 100-летие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня», — заявил Пыллуаа.

Заметим, в этом документе на самом деле прописано, что часть правобережья реки Нарвы и Печорского района принадлежит Эстонии. Однако не стоит забывать о том, что позже эта страна вошла в состав Советского Союза и эта территория отошла РФ. Современные власти России Тартуский мирный договор рассматривают как исторический, который свою юридическую власть уже утратил.

В 2005 году, после более чем десятилетних переговоров Москвы и Таллина, стороны подписали пограничный договор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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