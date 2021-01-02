Четверых соотечественников возвращают в РФ после освобождения из плена в Ливии

Руководитель Фонд защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал подробности об истории с похищенными неделю назад в Ливии группой граждан РФ и одним украинцем. Пленных удалось освободить при активном участии ФЗНЧ и МИД РФ.

По словам Малькевича, воздушный борт с россиянами и украинцем уже вылетел в сторону РФ.

Как рассказал глава ФЗНЦ, на похищение отреагировали почти мгновенно. После появления новостей о захвате россиян были задействованы все возможности и каналы. В частности, к ситуации подключились российские дипломаты. В итоге оперативная реакция позволила быстро вернуть людей на родину.

Малькевич выразил отдельную благодарность заместителю главы МИД РФ Михаилу Богданову. По словам руководителя ФЗНЦ, именно его оперативное вмешательство позволило быстро организовать операцию по освобождению россиян. Глава фонда уверен, Богданов войдет в историю как человек, «посвятивший всего себя спасению людей».

Кроме этого в заявлении Малькевича было отмечено, что история с социологом Максимом Шугалеем заставила более уважительно относиться к русским как в Ливии, так и в других арабских странах.

Напомним, Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены в Ливии в мае 2019 года. Россияне провели в заточении полтора года – их удерживали в триполитанской тюрьме «Митига». Российских ученых удалось вернуть на родину лишь в конце 2020 года при активном участии Фонда защиты национальных ценностей.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529