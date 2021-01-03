Леонков: Москва готова воплотить один из главных военных страхов США

Сегодня, 17:30

Ольга Громова

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Леонков: Москва готова воплотить один из главных военных страхов США

Военный эксперт Алексей Леонков на страницах отечественной прессы предупредил, что РФ в ответ на размещение РСМД на территории Европы может в любой момент реализовать один из главных страхов США. Речь о принятии на вооружение модернизированного железнодорожного комплекса «Баргузин», усовершенствованного аналога комплекса «Молодец».

Этот ЖРК не зря называют одним из главных страхов НАТО в целом и Пентагона - в частности. Радиус действия «Баргузина», по некоторым данным, может достигать 11 тысяч километров. При этом оружие может быть с легкостью замаскировано под товарный состав.


Алексей Леонков считает, что стоит только один такой комплекс поставить на круглосуточное дежурство, чтобы он наводил ужас на противника.

Разработка поступила в войска в конце 1990-х и до такой степени ввергла в страх Вашингтон, что он настоял на запрете поезда в рамках обновленного Договора о СНВ.

"Американцам не нравилось, что его невозможно было обнаружить. Еще они ненавидели наш проект за то, что у самих США проект Peacekeeper Rail Garrison не пошел. То у них ракета слишком тяжелая, то колея не выдерживает", - пояснил Леонков в беседе с изданием «Экономика Сегодня».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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