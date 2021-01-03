Разведка Украины заявила об угрозе вторжения российской армии из-за воды для Крыма

Служба внешней разведки Украины заявила о потенциальном вторжении российских военнослужащих в Херсонскую область, которое якобы может произойти под предлогом обеспечить Крым водой. Об этом пишет «Эхо Москвы».

Согласно официальному заявлению разведывательного ведомства Украины, Россия может незаконно вторгнуться на территорию Херсонской области под предлогом решения вопроса о снабжении полуострова водой. Известно, что до присоединения Крыма к России Киев обеспечивал до 85% крымских резервуаров пресной водой, которые теперь опустели из-за конфликта с Украиной. По предположению украинских властей, Москва может осуществить массированный марш-бросок вглубь Херсонской области с тем, чтобы установить контроль над дамбой Северо-Крымского канала. Вероятно, с этим связано и стягивание военной украинской техники к крымским границам, которое наблюдается последние несколько недель. Несмотря на то, что Россия никогда не говорила о своих планах вторжения на украинскую территорию, ВСУ активно готовятся в потенциальному противостоянию.

Как прокомментировал первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин, слухи о вторжении России в Херсон являются «необоснованными».

«Такая информация — это примерно такая же правда, как ежегодные сообщения о том, что мы вот-вот оккупируем Эстонию, Латвию, Литву. Это подогревается людьми в Херсонской области, которые были бы не прочь, если бы Россия это сделала. Потому что они реально страдают от заболачивания своих территорий», - сообщил Константин Затулин.

Политик отметил, что Украина намеренно отключает водоснабжение Крымского полуострова чтобы спровоцировать Россию на наступление, а также чтобы причинить как можно больше вреда «неверным, которые захотели стать частью России».

«Своими заявлениями о наступлении России Украина в очередной раз кланяется своим американским спонсорам, чтобы ее снабдили вооружением или финансами», - добавил Затулин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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