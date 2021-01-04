Sohu рассказало, как Россия и Иран напугали американских военных

Сегодня, 02:40

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Sohu рассказало, как Россия и Иран напугали американских военных

Эксперты китайского издания «Sohu» раскрыли фактор, который невольно позволил Ирану и России сильно напугать американских военных. По мнению китайских аналитиков, этому способствовал предвыборный политический хаос в США и испытание Россией атомной подводной лодки «Владимир Мономах».

Предвыборный и поствыборный хаос в США, по утверждению китайских журналистов, привел к появлению серьезных проблем во внутреннем военном секторе Америки, чем умело воспользовалась РФ. Известно, что увольнение Дональдом Трампом министра обороны США Марка Спенсера понесло за собой добровольную отставку нескольких высокопоставленных военных чиновников, что вызвало панику в Пентагоне. Не фоне такой дестабилизации обстановки новость об успешном испытании атомной подводной лодки «Владимир Мономах», которая запустила четыре межконтинентальных баллистических ракеты «Булава» из Охотского моря, буквально вызвала панику у персонала американской базы. Еще больше усилило беспокойство Пентагона испытание беспилотника «Орион», который запустил несколько ракет. 

«Это первый случай, когда российский беспилотник провел такое испытание запуска оружия, благодаря чему американские военные эксперты получили возможность проанализировать произведенный пуск и понять, что БПЛА Орион благодаря своим характеристикам является превосходным оружием», - значится в публикации «Sohu».

Не меньшее волнение у американских военных вызвал и инцидент с Ираном, когда американский авианосец, проходящей через Ормузский пролив, стали преследовать три иранских ракетных корабля — в результате авианосец USS Nimitz вынужденно покинул пролив. Примечательно, что на борту иранских кораблей находилось минимум 16 противокорабельных ракетам C802 с дальностью действия 120 километров — таким образом Иран продемонстрировал, что готов дать серьезный отпор американским военным на своей территории.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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