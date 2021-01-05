Foreign Policy: Россия и Турция могут вступить в военный конфликт в 2021 году

Журналисты американского издания «Foreign Policy» сообщили о вероятности развязывания открытого военного противостояния между Россией и Турцией уже в 2021 году. Предполагается, что местом развития войны может стать как Ливия или Сирия, так и непосредственно сама Россия, передает «Avia.pro».

Исходя из утверждения авторов публикации, Россия и Турция исторически соревнуются за власть, на Кавказе, хотя фактически и не находятся в состоянии открытой войны. Тем не менее, постоянный конфликт интересов может вспыхнуть с новой силой в 2021 году, что повлечет за собой развязывание военного противостояния.

«Сделка, заключенная в марте 2020 года между Москвой и Анкарой, остановила бои в Идлибе, последнем удерживаемом повстанцами очаге на северо-западе Сирии, и показала, насколько эти две державы пока что нужны друг другу. Россия ожидает, что Турция обеспечит соблюдение режима прекращения огня в Идлибе. Анкара признает, что еще одно наступление сил САА, которое может привести к массовому наплыву еще сотен тысяч сирийцев в Турцию, зависит от российской поддержки с воздуха, что дает Москве фактическое право вето на такую операцию. Но статус-кво неутешителен: сирийская война еще не окончена, и еще одно наступление в Идлибе при поддержке России остается очень даже возможным», - значится в публикации «Foreign Policy».

Особенно американские эксперты настаивают на возможном вооруженном конфликте между Россией и Турцией на Кавказе — ведь напряженная остановка в Нагорном Карабахе сохраняется до сих пор, и любая провокация против российских миротворцев со стороны протурецких радикалов может обернуться реальной войной.

«Россия и Турция, между которыми уже наблюдается охладевание отношений, также были вовлечены в недавнюю войну из-за Нагорного Карабаха. У России есть военный союз с Арменией, но она избегала выбора сторон и в конце концов добилась прекращения огня, положившего конец боевым действиям. Турция оказала Азербайджану дипломатическую и военную поддержку, с помощью турецких и израильских беспилотников, помогающих подавить позиции ПВО Армении», - указано в «Foreign Policy».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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