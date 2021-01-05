США перебросили в Румынию разведывательные ударные беспилотники

Сегодня, 11:00

Ольга Громова

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США перебросили в Румынию разведывательные ударные беспилотники

На 71-ой авиабазе в городе Кымпия-Турзий, что в Румынии, размещены разведывательные ударные БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и порядка 90 военнослужащих. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке на своем официальном сайте.

«ВВС США разместили воздушные аппараты для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что военные и ударные беспилотники размещаются на длительное время, но сроки при этом не обозначаются.

Генерал Джеффри Харригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке, заявил, что размещение дронов в таком стратегическом месте не только обнадеживает союзников и партнеров США по НАТО, но, призвано, в первую очередь, дать понять противникам, что может быть дан «ответ на любую возникающую угрозу», отмечает РИА Новости.


Размещение беспилотников и военных, как следует из сообщения, согласовано с румынскими властями и свидетельствует о «приверженности» Вашингтона безопасности и стабильности на территории Европы.

MQ-9 Reaper, выпускаемые американской компанией General Atomics, имеют турбовинтовой двигатель и могут развивать скорость свыше 400 километров в час. Потолок высоты - 13 километров. Максимальная продолжительность полета этих беспилотников - сутки (24 часа).

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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