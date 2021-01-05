В Греции российскую вакцину назвали «не прошедшей все испытания»

Сегодня, 10:45

Ольга Громова

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В Греции российскую вакцину назвали «не прошедшей все испытания»

Председатель Национального комитета по вакцинации Греции, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации, используя не прошедшие все испытания вакцины. 

Как сообщает РИА Новости, по российской и китайской вакцинам от коронавируса госпожа Теодориду «прошлась» на прошедшей в минувший понедельник вечером пресс-конференции. При этом сам брифинг был посвящен ходу кампании по вакцинации в Греции. Страна использует вакцину, разработанную Pfizer/BioNTech, которая в ускоренном порядке получила разрешение на использование в Европе.

«Вакцина является научным достижением 2020 года. Она была изготовлена за несколько месяцев, в отличие от других классических вакцин, таких как вакцина от кори, производство которых заняло более 10 лет», - сказала педиатр, выступая перед журналистами.

Она добавила, что столь высокие показатели по вакцинации появились по той причине, что страны, «такие как Россия или Китай, проявили смелость и рискнули применить в широком масштабе вакцины, необходимые клинические исследования которых не были завершены».

Заметим, что ранее в РФ уже предупреждали о том, что конкуренция на рынке коронавирусных вакцин не всегда добросовестна, особенно в отношении российской вакцины.

А меж тем в Греции, где российскую вакцину считают «не прошедшей все испытания», производители вакцин от юридической ответственности за возможные побочные действия в результате приема препарата полностью освобождены.

К слову, вчера стало известно о смерти 41-летней женщины, медработника из Португалии, которая умерла спустя двое суток после того, как ей поставили вакцину от Pfizer. При этом у жительницы Порту не было никаких проблем со здоровьем и хронических заболеваний.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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