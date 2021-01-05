Японские СМИ гадают, кто победит в случае столкновения Японии и России из-за Южных Курил

Японские СМИ не прекращают обсуждать тему Южных Курил, которые в стране восходящего Солнца считают своими «северными территориями».

«Если Япония и Россия столкнутся из-за северных территорий, кто победит?»

Сюжет под таким названием вышел на канале Nicovideo.

Японские тележурналисты анализируют публикацию издания Hyakuto. В материале изначально делается акцент на том, что людские и военные ресурсы РФ на Южных Курилах ограничены. Казалось бы, имеет смысл смоделировать силовой захват своих «северных территорий», а затем и воплотить его в жизнь. Но стоит ли идти войной на Россию? Определенно, нет, полагают журналисты.

Силовой сценарий для страны восходящего Солнца может закончиться новыми потерями, не говоря уж о возвращении Южных Курил. Япония может потерять, к примеру, часть Хоккайдо - «туда могут высадиться российские войска».

«Вряд ли Япония сможет полностью вернуть себе северные территории. Как бы ни потерять ещё и Хоккайдо в случае прямого конфликта. Уже само по себе наличие такой вероятности говорит о том, что силовой сценарий однозначно неприемлем в отношении вопроса статуса островов», - резюмируют авторы.

Издание «Военное обозрение» обратило внимание на комментарии японцев. Некоторые из них крайне интересны.

Как, например, этот:

«А почему не рассмотрели вопрос о том, что в случае угрозы островам Россия может применить ядерное оружие?».

При этом многие японцы отдают должное силе и мощи России, и считают, что даже гипотетические военные конфликты между странами на страницах СМИ и телеэкранах обсуждаться не должны.

«Я не понимаю, кто-то хочет, чтобы Япония воевала?!», - вопрос из уст читателя прозвучал риторический.

«В своем моделировании сценариев вы отстали минимум на полвека», - резюмировал еще один осведомленный японец.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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