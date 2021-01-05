Белый дом разработал план защиты Земли от заражения внеземными микробами

В Белом доме представили стратегию планетарной защиты. В ней изложены принципы, которые позволяют, работая на предотвращение, избежать заражения опасными веществами и микроорганизмами из космоса. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

Программа защиты планеты от космических угроз разрабатывалась Национальнм космическим советом Соединенных Штатов совместно с сотрудниками Управления по науке и технической политике.

Они предлагают землянам не оспаривать, а допустить факт существования внеземных форм жизни и даже цивилизаций. Если развить эту мысль, они могут быть настроены не только дружелюбно. Однако говоря о заражении жителей Земли из космоса, имеется ввиду противодействие не пришельцам, а, в первую очередь, микробам.

Авторы стратегии планетарной защиты уверены, что по мере освоения космоса риски попадания на нашу планету неизвестных бактерий и вирусов, потенциально опасных, существенно возрастают.

Докладчики также обратили внимание на более активное участие в космических программах частных компаний, в том числе подготовке к полетам на другие планеты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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