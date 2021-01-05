К 2040 году Мировой океан поглотит огромную часть суши

Сегодня, 17:10

Ольга Громова

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К 2040 году Мировой океан поглотит огромную часть суши

Причину наступления Мирового океана на сушу видят, как правило, в глобальном потеплении. Но геологи из Геологического и горного института Испании углядели еще одну проблему, из-за которой территория, которую населяют 19 процентов населения нашей планеты, уже к 2040 году окажется ниже уровня моря. Это проседание почв, пишет naked-science.ru.

Проседание почв – проблема, о которой говорят гораздо реже, чем о потеплении. А уж о ее причинах и подавно. Между тем к проседанию почв приводят как природные, так и антропогенные факторы. Процесс значительно ускоряют выработка полезных ископаемых, нефтедобыча, газодобыча, осушение подземных резервуаров.

Испанские геологи подсчитали, что если ничего не изменится и такие темпы проседания почв, которые мы имеем сегодня, сохранятся, то уже через два десятилетия почти 12 млн км? суши окажутся ниже уровня моря.

Модель Земли 2040 года, в основу которой лег анализ ландшафтов, ученые выложили на страницах журнала Science. Если взглянуть на карту, можно увидеть, что больше всего под воду рискуют уйти территории Африки, Азии и Южной Америки.

Территория, которая может оказаться под водой, по размеру может сравниться с территорией США, над жизнями более чем 1,2 миллиарда людей нависнет реальная угроза.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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