Эксперт: НАТО отыгрывается за Крым на Приднестровье

На фоне усиливающегося с каждым днем противостояния между США и Россией после присоединения Крыма Вашингтон, чтобы как можно быстрее решить вопрос с российским присутствием в Приднестровье, решил существенно нарастить свое военное присутствие в Румынии. Об этом сегодня на страницах своего Телеграм-канала написал российский политолог Александр Бовдунов.

Несколько дней назад командование ВВС США в Европе сообщило о том, что на воздушной базе имени генерала Эманоила Ионеску в румынском городе Кымпия-Турзий Пентагон разместил отряд ударных беспилотников MQ-9 Reaper и порядка 80 военных. Эта площадка в Румынии для США в этом году стала приоритетной на территории Европы. На ее модернизацию выделено свыше 130 миллионов долларов. База в Кымпия-Турзий должна стать транзитным узлом для операций ВВС США на юго-востоке Европы.

Господин Бовдунов полагает, что посредством ее Вашингтон будет пытаться реализовать свои самые жесткие планы.

Еще осенью минувшего года исследовательский центр The Center for European Policy Analysis (CEPA) провел экспертный круглый стол, где рассматривались различные сценарии возможной войны в РФ на территории Европы.

«Обсуждалась, среди прочего, атака России на Румынию с территории Молдавии или высадка с моря. Для чего нужны подобные мероприятия? Для того, чтобы появился повод для дальнейшего усиления НАТО в регионе и запугивания населения Румынии «русской угрозой». Также это означает, что российские войска в Приднестровье рассматриваются как проблема, которую необходимо устранить», — резюмировал политолог.

Напомним, новый президент Молдавии Майя Санду настаивает на выведении российского миротворческого контингента из Приднестровья.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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