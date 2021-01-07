В Москве ответили на слова о недопустимости победы России над коронавирусом

Посол Великобритании в США Карен Пирс 31 декабря заявила о нежелании отдавать первенство России и Китаю в победе над коронавирусом. По этому поводу заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров дал свои комментарии. Об этом сообщает «РБК».

Как отметил зампред, столь тяжелое время для всей планеты не должно послужить поводом для очередного выяснения отношений между странами. Он призвал мир к объединению для того, чтобы любыми усилиями победить коронавирус, и не пытаться конкурировать с вакцинами других компаний.

«Тогда, когда всем странам нужно объединиться и бороться с пандемией сообща, западные страны занимаются политическими вопросами. Они не задумываются о последствиях, и только думают о том, как сдержать Китай и Россию, не беря в счет человеческие жизни. Но мы продолжаем призывать к сотрудничеству и объединению усилий», - обратился Джабаров.

Напомним, что ранее британский посол в США Карен Пирс заявил, что самой главной стратегической целью для США и Великобритании сегодня является борьба с РФ и Китаем. По их мнению, эти страны не должны выйти из пандемии победителями. Также она призвала другие более открытые государства развиваться в этом русле, чтобы опередить Россию. Кроме того, она рекомендовала силам США и Великобритании объединиться.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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