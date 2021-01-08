Эксперты сравнили советские пенсии с российскими

Сегодня, 14:10

Анна Лисова

0

Image 16+
Эксперты сравнили советские пенсии с российскими

Эксперты сравнили размер пенсий в СССР и современной России.

Интересно, что к единому мнению, когда лучше был уровень жизни пенсионеров, они прийти не смогли, пишет МК.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, в период СССР пенсионеры могли даже откладывать часть пенсии и накопить на автомобиль. Сейчас же, по его словам, большую часть пенсии приходится тратить на еду и оплату коммунальных услуг, что советским гражданам обходилось в считанные копейки.

Сафонов отметил, что в пересчете на современные деньги в СССР пенсионер ежемесячно платили около 40 тысяч рублей. Сейчас же такие пенсии большинству россиян даже и не снились.


Профессор Алексей Зубец сравнил пенсии на основе стоимости литра бензина. В СССР за 1 литр топлива приходилось отдавать 30 копеек, сейчас же цена его около 50 рублей. Исходя из этого, можно говорить о том, что сейчас средняя пенсия в 15 тыс. рублей – это около 100 рублей в период СССР. То есть в современной России пенсии даже выше, чем в СССР.

Эксперты отмечают, что действительно, в период СССР коммуналка стоила дешево. Но стоит учитывать, что сейчас многие пенсионеры получают льготы по коммунальным услугам. Также неправильным, по мнению члена Совета Конфедерации труда России Павла Кудюкина будет изменять пенсии продуктами, поскольку потребности граждан изменились.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Эксперты сравнили советские пенсии с российскими

Сегодня, 14:10

Экономисты считают, что рост пенсий сделает жизнь пенсионеров только хуже

2-01-2021, 15:10

В 2021 году миллионам пенсионеров придется рассчитываться по кредитам внуков

29-12-2020, 23:00

Эксперт Ковригин: российские власти не станут поднимать налоги

29-12-2020, 22:45

Эксперт Кедми предупредил о крупнейшем крахе доллара в 2021 году

29-12-2020, 09:05

В 2021 году в России изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых

26-12-2020, 13:25

Экономист Буклемишев объяснил неспособность бедных разбогатеть в России

26-12-2020, 10:50

Российские банки могут ограничить снятие наличных с банковских карт

25-12-2020, 10:20

Аналитик: Рубль может повторить судьбу турецкой лиры

24-12-2020, 15:35

Появился список выплат и пособий, которые россияне получат в 2021 году

24-12-2020, 00:25

Россиян предостерегли от хранения сбережений в долларах

24-12-2020, 00:10

Финансовый эксперт предостерегает россиян от кредитов перед Новым годом

19-12-2020, 09:55

Хазин: банковские вклады россиян могут быть конфискованы

18-12-2020, 19:45

В ПФР разъяснили порядок новогодних выплат на детей, объявленных Путиным

18-12-2020, 11:50

Россияне вывели со счетов и депозитов 1,5 триллиона рублей с января по октябрь

17-12-2020, 14:00

Юрист порекомендовала россиянам погасить долги до Нового года

17-12-2020, 12:10

Финансист Русецкий рассказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе

16-12-2020, 19:00

Сенатор Бибикова рассказала, кто из россиян сможет выйти на пенсию досрочно

14-12-2020, 11:30

В ПФР россиянам рассказали, как проверить размер пенсии

12-12-2020, 00:10

В ПФР рассказали, как россиянам проверить размер будущей пенсии

11-12-2020, 18:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров