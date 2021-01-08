Эксперты сравнили советские пенсии с российскими

Эксперты сравнили размер пенсий в СССР и современной России.

Интересно, что к единому мнению, когда лучше был уровень жизни пенсионеров, они прийти не смогли, пишет МК .

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, в период СССР пенсионеры могли даже откладывать часть пенсии и накопить на автомобиль. Сейчас же, по его словам, большую часть пенсии приходится тратить на еду и оплату коммунальных услуг, что советским гражданам обходилось в считанные копейки.

Сафонов отметил, что в пересчете на современные деньги в СССР пенсионер ежемесячно платили около 40 тысяч рублей. Сейчас же такие пенсии большинству россиян даже и не снились.

Профессор Алексей Зубец сравнил пенсии на основе стоимости литра бензина. В СССР за 1 литр топлива приходилось отдавать 30 копеек, сейчас же цена его около 50 рублей. Исходя из этого, можно говорить о том, что сейчас средняя пенсия в 15 тыс. рублей – это около 100 рублей в период СССР. То есть в современной России пенсии даже выше, чем в СССР.

Эксперты отмечают, что действительно, в период СССР коммуналка стоила дешево. Но стоит учитывать, что сейчас многие пенсионеры получают льготы по коммунальным услугам. Также неправильным, по мнению члена Совета Конфедерации труда России Павла Кудюкина будет изменять пенсии продуктами, поскольку потребности граждан изменились.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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