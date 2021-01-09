В России появится новый предупреждающий дорожный знак

Новый предупреждающий дорожный знак появится в России с 1 марта 2021 года. Он будет отображать камеры, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения, передает «ТАСС».

О внедрении нового дорожного знака было объявлено на официальном портале правовой информации. Исходя из текста документа, новый знак с обозначением камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, будет установлен на трассах вне поселений в 150-300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в населенные пункты. В случае необходимости новый знак может быть использован вместе со знаками, которые фиксируют расстояние до опасного участка.

Также к весне 2021 года в стране могут появиться законодательные принципы использования и правила регулирования таких средств индивидуальной мобильности: электросамокаты, моноколёса и сегвеи. Предполагается, что скорость электросамокатов может быть ограничена до 20 км/ч в населенных пунктах, а также могут быть введены дополнительные знаки регулирования передвижения такого транспорта.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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