Ким Чен Ын считает США главным врагом КНДР

Сегодня, 12:00

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Ким Чен Ын считает США главным врагом КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, кто для КНДР является главным врагом. Глава считает ключевым противником Пхеньяна Соединенные штаты Америки. 

Также лидер отметил, что отношения между странами изменятся только в том случае, если США поменяет свою политику, отказавшись от враждебных подходов.

«Действия нашей внешней политики должны быть нацелены на подчинение и подавление США, так как эта страна самый большой враг для нас на пути революционного развития», - заявил Ким Чен Ын.


По мнению главы Северной Кореи, в последнее время правительство Соединенных Штатов, наоборот, делают все для того, чтобы отношения между странами ухудшились, в то время как Корея идет навстречу и пытается снизить напряженность.

Кроме этого Ын заявил, что страна и дальше будет продолжать усиливать свой ядерный арсенал, дабы быть неуязвимыми для возможных атак со стороны Вашингтона.

Напомним, что летом 2020 года министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон сообщил, что отношения между Вашингтоном и Пхеньяном достигли точки кипения. Также он утверждает, что США сделало КНДР целью для осуществления ядерного удара.

А вот американский президент Дональд Трамп в декабре 2020 года заявил о том, что никаких напряженных отношений с Северной Кореей у страны нет. Более того, он подчеркнул, что они у них "прекрасные".

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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