В России новый порядок назначения и выплат детских пособий вступил в силу с Нового года

Сегодня, 22:15

Анна Лисова

0

Image 16+
В России новый порядок назначения и выплат детских пособий вступил в силу с Нового года

В России с 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок выплат детских пособий, а также изменились правила их начислений.  

Чтобы выплаты были начислены, сотрудник при наступлении страхового случая должен направить по месту трудоустройства документы и сведения, необходимые для назначения выплаты. Работодатель же в течение пяти дней с момента представления документов обязан подать их в территориальный орган Фонда по месту регистрации. Важно учитывать, что в данном случае идет речь не о рабочих, а о календарных днях. 

На рассмотрение документов отводится 10 дней. За этот срок должно быть принято решение о назначении пособия. 

Первая выплата пособия по уходу за ребенком начисления в течение десяти дней после получения документов. В дальнейшем же выплаты будут приходить с 1 по 15 число месяца. 

Изменились и некоторые нормы выплат больничных. Теперь выплату с временной нетрудоспособностью осуществляет сам страхователь за счет своих средств за первые три дня.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

С 10 января для россиян меняются правила оплаты наличными

Сегодня, 14:15

Эксперты сравнили советские пенсии с российскими

Вчера, 14:10

Экономисты считают, что рост пенсий сделает жизнь пенсионеров только хуже

2-01-2021, 15:10

В 2021 году миллионам пенсионеров придется рассчитываться по кредитам внуков

29-12-2020, 23:00

Эксперт Ковригин: российские власти не станут поднимать налоги

29-12-2020, 22:45

Эксперт Кедми предупредил о крупнейшем крахе доллара в 2021 году

29-12-2020, 09:05

В 2021 году в России изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых

26-12-2020, 13:25

Экономист Буклемишев объяснил неспособность бедных разбогатеть в России

26-12-2020, 10:50

Российские банки могут ограничить снятие наличных с банковских карт

25-12-2020, 10:20

Аналитик: Рубль может повторить судьбу турецкой лиры

24-12-2020, 15:35

Появился список выплат и пособий, которые россияне получат в 2021 году

24-12-2020, 00:25

Россиян предостерегли от хранения сбережений в долларах

24-12-2020, 00:10

Финансовый эксперт предостерегает россиян от кредитов перед Новым годом

19-12-2020, 09:55

Хазин: банковские вклады россиян могут быть конфискованы

18-12-2020, 19:45

В ПФР разъяснили порядок новогодних выплат на детей, объявленных Путиным

18-12-2020, 11:50

Россияне вывели со счетов и депозитов 1,5 триллиона рублей с января по октябрь

17-12-2020, 14:00

Юрист порекомендовала россиянам погасить долги до Нового года

17-12-2020, 12:10

Финансист Русецкий рассказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе

16-12-2020, 19:00

Сенатор Бибикова рассказала, кто из россиян сможет выйти на пенсию досрочно

14-12-2020, 11:30

В ПФР россиянам рассказали, как проверить размер пенсии

12-12-2020, 00:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров