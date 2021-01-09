В России новый порядок назначения и выплат детских пособий вступил в силу с Нового года

В России с 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок выплат детских пособий, а также изменились правила их начислений.

Чтобы выплаты были начислены, сотрудник при наступлении страхового случая должен направить по месту трудоустройства документы и сведения, необходимые для назначения выплаты. Работодатель же в течение пяти дней с момента представления документов обязан подать их в территориальный орган Фонда по месту регистрации. Важно учитывать, что в данном случае идет речь не о рабочих, а о календарных днях.

На рассмотрение документов отводится 10 дней. За этот срок должно быть принято решение о назначении пособия.





Первая выплата пособия по уходу за ребенком начисления в течение десяти дней после получения документов. В дальнейшем же выплаты будут приходить с 1 по 15 число месяца.

Изменились и некоторые нормы выплат больничных. Теперь выплату с временной нетрудоспособностью осуществляет сам страхователь за счет своих средств за первые три дня.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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