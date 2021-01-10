Эрдоган будущее Турции связал с Евросоюзом

Сегодня, 10:20

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Эрдоган будущее Турции связал с Евросоюзом
Переговоры главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

9 января состоялись переговоры главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Турецкий президент заявил, что в будущем страна неизбежно должна стать членом Европейского Союза. 

Так, по заявлению Эрдогана, сегодня для Турции главным приоритетом является вхождение в состав Евросоюза. Также президент отметил, что главным инструментом, который может улучшить отношения между ЕС и Турцией, является обновление миграционного соглашения.

Турецкий лидер утверждает, что его страна готова делать все возможные уступки для того, чтобы в 2021 году отношения с Евросоюзом изменились в лучшую сторону. Также Эрдоган предложил обновить Таможенный союз с ЕС, предоставить гражданам Турции безвизовый режим, а также отметил, что готов сделать шаги в переговорах о членстве в Евросоюзе, установив доверительные отношения.


Ранее, в декабре 2020 года бывший глава МИД Турции в ООН Яшар Якыш сообщил, что страна не может добиться вступления в Евросоюз из-за европейских предрассудков, а также из-за трудностей со сменой законов в стране.

«Эти предрассудки берут свое начало еще в период османского государства. Ведь Турцию представляют как страну, которая несет в Европу флаг ислама, потому у них возникает к нам негативное отношение», - заключил министр.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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