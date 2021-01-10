Ответ России на провокации ВМС США оценили китайские СМИ

Китайские аналитики, авторы издания Sohu утверждают, что Россия сможет дать достойный ответ попыткам военно-морского флота США нарушить территориальные воды РФ.

Отмечается, что ВМС США неоднократно использовали международные положения об открытом море для того, чтобы попытаться вторгнуться в воды ряда государств. Многие страны отметили, что в последнее время действия американцев крайне наглые и самонадеянные. Кроме того, те государства, на чью территорию США пытается вторгнуться, бояться дать отпор, опасаясь мощного ответа. По мнению китайских авторов, в мире все же существует страна, которая рано или поздно осмелиться на жесткий ответ. И это Россия.

«Территориальные воды России находятся пусть и не под самым строгим запретом, зато ей хватит смелости дать США жесткий и решительный ответ», - утверждает издание.

Также аналитики утверждают, что США не стоит рассуждать о свободном судоходстве, тогда как их корабли направлены на оборону России. Отмечается, что ВМФ РФ неоднократно своими действиями намекал американской стороне о том, что от них лучше держаться подальше. За это Москва вызывает уважение всего мира. Однако у подобной позиции есть и минусы.

«Жесткая позиция России пусть и завоевала признания множества стран, но именно из-за нее страна чаще других становится мишенью. Напомним, что США вместе с европейскими союзниками регулярно вводят санкции против РФ», - отмечают эксперты.

Также авторы не отрицают, что ВМС США являются действительно опасным противником, однако касательно России они стараются действовать максимально аккуратно, опасаясь ядерного удара с ее стороны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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