Публикации американских СМИ о слабой системе противовоздушной и противоракетной обороны России абсолютно не соответствуют действительности. Об этом написал в своей статье обозреватель китайского издания «Чжунго цзюньван».

По его мнению, российские технологии ПВО и ПРО - одни из лучших в мире, и позволяют оперативно реагировать на провокации со стороны противника, которые в последнее время участились. Страна при этом их постоянно модернизирует и улучшает, благодаря чему удалось выстроить «плотную сетку перехвата».

«Система ПВО на стратегическом направлении запад и юг России была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность ПВО повышена на 20 процентов», - сказано в публикации.

Обозреватель обратил внимание на то, что этого удалось достичь благодаря поставкам в войска ЗРК С-400 «Триумф», а также постановке на боевое дежурство на Курилах ЗРК С-300В4. А в ближайшие годы на экспериментальное дежурство встанет ЗРК С-500 «Прометей».

Отдельно в публикации выделяется ПЛ-19 "Нудоль".

"Система способна не только точно поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, но и уничтожать спутники в пределах орбиты от 200 до 1500 километров", — пишет журналист.

Таким образом, совершенно точно можно констатировать, что у России имеется сбалансированная система ПВО, которая готова к отражению ударов, и совершенно очевидно, что западным странам этот щит не пробить.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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