National Interest оценил запасы российского тактического ядерного оружия

Сегодня, 16:50

Ольга Громова

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National Interest оценил запасы российского тактического ядерного оружия

Россия обладает самым внушительным запасом тактических ядерных боеголовок в мире. В обозримом будущем вряд ли какое государство сможет обогнать РФ по этому показателю. В этом убежден военный эксперт Марк Эпископос.

В своей статье для авторитетного журнала The National Interest он обращает внимание на то, что самым большим арсеналом ядерного оружия в стране обладает ВМФ РФ.

«У него на вооружении стоят варианты российских крылатых ракет «Калибр» корабельного и подводного базирования, которые могут использоваться на широком спектре российских судов», - пояснил Эпископос.

К концу холодной войны Советский Союз обладал от 13 до 22 тысяч единиц тактического ядерного оружия, и оно сохранилось и у России.

Впрочем, Москва берет не только количеством, но и качеством. 

На втором месте по запасам ядерного вооружения - ВКС РФ. Особую угрозу для НАТО представляет ядерная гиперзвуковая ракета «Кинжал» - ее, фактически, невозможно перехватить, отмечает автор статьи. 

Модернизированные морские бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-22М3М могут нести ракеты с тактическими боеголовками.

Что касается сухопутных войск, то они получили в качестве ядерного «оснащения» комплексы «Искандер» с тактическими ядерными зарядами.

Россия, таким образом, может использовать ядерное оружие не только для выравнивания ситуации в случае военных действий, но и применять его как средство сдерживания сил Альянса.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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