Аналитик Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V»

Сегодня, 00:05

Ольга Громова

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Аналитик Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» является такой же эффективной, как и ее западные конкуренты. В этом убежден старший аналитик по фармацевтике агентства Bloomberg Сэм Фазели.

«Спутник V» находится на 5-ом месте по количеству предзаказов среди других вакцин, отмечает эксперт, хотя в научных журналах статьи о ней еще не появились. Однако доверять российскому препарату все же стоит - он разрабатывался с применением тех же передовых технологий, которые используются AstraZeneca и Johnson & Johnson.


«То, что мы знаем о «Спутнике V» и его конструкции, должно вселять в нас определенную уверенность», - заявил Фазели.

По мнению эксперта, российский препарат выглядит более надежным, чем, к примеру, китайская вакцина CoronaVac.

Россией проведены три этапа клинических испытаний «Спутник V», которые охватили почти 23 тысячи человек. Объявленная эффективность препарата - выше 90 процентов.

«Я надеюсь, что вскоре данные третьей фазы для вакцин «Спутник V» и CoronaVac будут опубликованы в рецензируемом журнале, чтобы мы могли составить собственное мнение об их эффективности и безопасности. Однако сейчас, исходя из того, что я знаю, если бы мне пришлось выбирать между этими двумя вакцинами, я бы лично выбрал «Спутник V», - констатировал аналитик.

Напомним: в нашей стране разработаны несколько вакцин от коронавируса, но прививают людей пока препаратом «Спутник V». На Западе вакцинация идет вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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