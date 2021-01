Турция применила против Армении и Карабаха свои новейшие комплексы TRG-230

Вторая Карабахская война завершилась два месяца назад - 10 ноября. Однако до сих пор всплывают новые подробности как о ходе боевых действий, так и об оружии, применяемом сторонами конфликта, и не только. Анкара, которая выступала на стороне Азербайджана, испытала на территории НКР свою новейшую ракету с лазерным наведением TRG-230, сообщает «АННА-Ньюс».

В сеть было выложено видео, на котором запечатлено применение азербайджанскими войсками турецкого ракетного комплекса TRG-230.

Анкара, для которой Карабах стал своеобразным полигоном для испытания своего нового оружия в реальных боевых условиях, передала его Баку, как говорится, для «обкатки».

The TRLG-230 will give the Turkish military an excellent land based,and even ship-based,cheap,affordable PGM option,not just in Libya,Syria,Iraq,but also in the Aegean. No need to spend $1 million cruise missiles to hit Greek naval vessels,this will do the job.