Турция применила против Армении и Карабаха свои новейшие комплексы TRG-230

Сегодня, 09:50

Ольга Громова

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Турция применила против Армении и Карабаха свои новейшие комплексы TRG-230

Вторая Карабахская война завершилась два месяца назад - 10 ноября. Однако до сих пор всплывают новые подробности как о ходе боевых действий, так и об оружии, применяемом сторонами конфликта, и не только. Анкара, которая выступала на стороне Азербайджана, испытала на территории НКР свою новейшую ракету с лазерным наведением TRG-230, сообщает «АННА-Ньюс».

В сеть было выложено видео, на котором запечатлено применение азербайджанскими войсками турецкого ракетного комплекса TRG-230.


Анкара, для которой Карабах стал своеобразным полигоном для испытания своего нового оружия в реальных боевых условиях, передала его Баку, как говорится, для «обкатки».

Разработчиком ракетного комплекса TRG-230 является компания ROKETSAN. Согласно информации, размещенной в открытых источниках, огонь ведется ракетами, имеющими головки самонаведения. Комплекс может поражать цели на удалении 20-70 километров.

Установка базируется на шасси КамАЗа.

Комплекс TRG-230 можно применять в связке с ударным дроном «Байрактаром». Последний может «подсвечивать» ракетному комплексу цели.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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