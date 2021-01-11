Стало известно, как вырастут социальные выплаты в 2021 году

Порядок роста социальных выплат для россиян в 2021 году озвучили эксперты. Известно, что впервые МРОТ превысил прожиточный минимум для трудоспособного населения, и теперь минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

В 2021 году россиян ожидают около 12 реформ — вырастет не только прожиточный минимум, но и «путинские» пособия на первого и второго детей до трех лет до 11 303 рублей. Повысятся и пособия на детей от 3 до 7 лет — теперь они составляют 5651 рублей 50 копеек. С 1 января произошла индексация пенсий по старости на 6.3%, и средняя прибавка составила почти 900 рублей.

Также изменились правила расчета минимального размера оплаты труда — теперь он будет устанавливаться исходя из медианного дохода, а не потребительской корзины. Будет проиндексирован и материнский капитал — с 1 января он составляет 483 882 рубля для семей с одним ребенком и 639 432 рубля — для семей с двумя детьми, причем оформляться он по-прежнему будет автоматически. Также в связи с увеличением МРОТ повышаются и минимальные значения некоторых социальных выплат, например больничные и пособия по беременности и родам.

С 1 января 2021 года в России также ввели налог на богатство — для граждан, имеющих годовой доход выше 5 миллионов рублей НДФЛ составит 15% вместо 13%. Кроме этого официально выросла стоимость алкоголя — 0.5 литров водки теперь будет стоить минимум 243 рубля, коньяк подорожает на 13 рублей, а шампанское — на 4-8 рублей.

С 1 июля будут традиционно проиндексированы и коммунальные тарифы, которые вырастут примерно на 4%. Примечательно, что регионы могут отказаться от повышения коммунальных тарифов из-за кризиса пандемии — так поступила Ульяновская область.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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