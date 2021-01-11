Эксперт Бекдил: Турцию ждет расплата за приобретение российских С-400

Для Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана наступает время расплаты за покупку российских ЗРК С-400 «Триумф» и ослушание США - своего партнера по НАТО. В этом убежден турецкий аналитик Бурак Бекдил. Недавно он опубликовал в прессе статью под заголовком «Безрассудный гамбит Эрдогана: время расплаты».

В своей публикации эксперт напоминает, что в декабре минувшего года Вашингтон уже ввел в отношении Анкары санкции за покупку С-400. Еще раньше Турция была отстранена от участия в программе разработки истребителя пятого поколения F-35. Но это только цветочки, учитывая, что ждет страну в будущем. Речь о колоссальных финансовых потерях.

Анкара лишилась возможности заработать большие деньги на вооружении. В частности, она теперь не имеет права продавать оружие третьим странам, если в нем используются детали, компоненты или технологии США.

Сумма потерь Турции из-за этого исчисляется миллиардами. Самое печальное в этой ситуации то, что страна, уплатив $ 2,5 миллиарда за «Триумфы», так никогда и не воспользуется этими ЗРК.

Но сделал ли себе лучше Запад, так строго обошедшийся с Турцией?

«Западные оружейные эмбарго и санкции в отношении Анкары, вероятно, подтолкнут союзника по НАТО еще дальше в орбиту России, особенно в сфере оборонных закупок… Турция может стать первым членом Альянса, имеющим в своем парке российские истребители», — резюмирует автор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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