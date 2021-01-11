Bank of America считает биткоин худшим из всех пузырей

Сегодня, 21:29

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Bank of America считает биткоин худшим из всех пузырей

В Bank of America назвали биткоин «худшим из всех пузырей».

Главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт уверен, что невероятный рост стоимости биткоина может являться всего лишь спекуляцией. Назвав криптовалюту «матерью всех пузырей», он отметил, что за последние 4 месяца биткоин стал дороже на 250%, а на своем пике несколько дней назад он стоил до 42 тыс. долларов. Если брать 2019 год, то с того времени биткоин подорожал на 1000%. И эксперт утверждает, что вскоре на рынке должен последовать взрыв этого пузыря.


Эксперт напомнил, что сейчас криптовалюта во много раз переросла все предыдущие спекуляции, существовавшие на рынке. Обогнала ситуацию на ипотечном рынке в США, которая в 2008 году вызвала мировой финансовый кризис. Хартнетт  подчеркнул, что обвалу обычно как раз и предшествует рост на сотни процентов.

А стратеги JPMorgan прогнозируют, что стоимость биткоина может дойти и до 146 тыс. долларов и он вытеснит с валютного рынка золото. Хотя в ближайший год этого ждать не стоит.

На 8 января курс биткоина был наивысшим - 42 тыс. долларов. На сегодняшний день он упал на 12% и стоит порядка 34 тыс. долларов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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