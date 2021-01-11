В кострах инквизиторов горит американская Конституция — Пригожин о цензуре в США

В США проходит волна блокировок аккаунтов, которые связаны с президентом США Дональдом Трампом. Американские онлайн-платформы ограничивают все аккаунты со сторонниками действующего главы государства. Аналогичным образом ситуация обстоит с контентом, связанным с беспорядками в Вашингтоне, которые проходили в столице 6 января этого года.

Подобные действия указывают на то, что американский истеблишмент проводит политику цензуры в отношении конкретных лиц. Соответствующее мнение высказал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. У себя в Twitter он выразил недовольство ситуацией, напомнив, что лично сталкивался с попытками ограничить его высказывания либеральными СМИ.



В соответствующем контексте бизнесмен также провел историческую параллель, поздравив членов Демпартии с «началом эры инквизиции в социальных сетях». По его мнению, действия демократов отбрасывают «Великую Америку» в XVI век.



«Они посадили на кол американский народ и вырвали ему язык. В кострах инквизиторов горит американская Конституция и потрескивают страницы Первой поправки. Отцы-основатели в ужасе. Но время возрождения разума настоящих патриотов-американцев придет», — заключил Пригожин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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