Маршруты самолетов Турции в Азербайджан раскрыли военные планы Эрдогана в Закавказье

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился 10 ноября, когда было заключено трехстороннее соглашение о прекращении огня. Однако главы стран до сих пор сталкиваются с разногласиями, касающимися раздела территорий и рядом других проблем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, Азербайджан, сотрудничая с Турцией, желает расширить их военно-политическое взаимодействие, что может привести к расстановке сил в Закавказье. Согласно существующим данным, в последнее время воздушное сообщение между странами заметно участилось.

Как сообщается, и днем, и ночью на аэродромы Азербайджана поступают военные грузы. По мнению экспертов, Турция планирует построить на территориях Закавказья свои военные базы. Однако Баку отрицает подобную информацию.

Российский военные аналитик Алексей Валюженич утверждает, что Закавказье считается очень важным регионом для Турции, потому построение там собственных баз крайне необходимо, и даже неизбежно. Более всего переправка военного груза по воздуху наблюдалась в Гянджу, Габалу и Ленкорань.

Известно, что именно в Габале находится мощная РЛС «Дарьял», сооруженная во времена Советского союза. До 2012 года ею управляли иранские военные, однако сейчас их там нет.

По мнению эксперта, это очень важный стратегический объект. Предполагается, что станцию «Дарьял» можно использовать с целью «мониторинга» территории России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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