Украина стала мировым лидером по росту минимальной зарплаты в 2020 году. В этой стране она в течение 12 месяцев увеличилась на 27 процентов и стала эквивалентной 171 американскому доллару. Это следует из данных исследования, проведенного порталом Picodi.com.

На втором месте после Украины Турция. Анкара провела повышение «минималки» на 21,6 процента. При этом уровень минимальной зарплаты в Турции на порядок выше, чем в Украине. Работники там получают не менее 359 долларов.

Следом за Турцией идет Албания (15,4 процента - минималка 257 долларов), Латвия (повышение на 14,2 - до 498 долларов) и Аргентина (13,8 процента - 214 долларов).

При этом Россия в рейтинге стран по повышению уровня минимальных зарплат находится на 45-ом месте (из 56). Минимальная зарплата россиян в минувшем году была на уровне 146 долларов.

Треть стран, которые охватили исследователи, в 2020-ом минимальную зарплату не повышали.

Если говорить о минимальной зарплате в целом, самая высокая она в Люксембурге - 2241 доллар (здесь и ранее имеется ввиду «чистыми» - после уплаты налогов), в Австралии - 2081 доллар, а также в Ирландии - 1895 долларов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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