Эксперт? Турецкие военные базы в Азербайджане направлены против России

Глава Института востоковедения Армении Рубен Сафрастян заявил, что строительство военных баз на территории Азербайджана Турцией станет шагом против России. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Турецкие военные базы в Азербайджане будут направлены в первую очередь против России. Отметим, что именно она мешает Анкаре расширить зоны своего влияния на Южном Кавказе, потому является главным ее соперником», - рассказал эксперт.

Также Сафрастян добавил, что до войны в Нагорном Карабахе турецкая военная активность ограничивалась территорией Нахичевани, тогда как после завершения боевых действий она распространилась на весь Азербайджан.

Эксперт уверен в том, что стратегия Турции направлена на усиление своего влияния в Закавказье, потому размещение военных баз на территории Азербайджана является вопросом времени. Тем более, что у Анкары есть возможность разместить свои базы не только в Гяндже или Ленкорани, но и на берегу Каспия.

Очевидно, что Россию подобное положение дел не устраивает, однако открыто об этом она не заявляет. Хотя все же Москве мастерски удалось обойти Турцию, предоставив ей после войны в Нагорном Карабахе лишь часть территорий из общего числа, на которое та рассчитывала. Кроме того, планы Анкары сорвал выбор России, а не ее предоставление миротворческих группировок в Карабахе.

Напомним, что ранее Турция заявила, что намерена создать в Азербайджане 3 военные базы в Ленкорани, Габале и Гяндже.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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