Эксперты оценили потери Армении в Карабахской войне в $38,4 млрд

Сегодня, 15:40

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Эксперты оценили потери Армении в Карабахской войне в $38,4 млрд
Армянский экономист Месроп Манукян

Армянский экономист Месроп Манукян на своей странице в Facebook сообщил о том, какой материальный ущерб был нанесен стране в ходе военных действий в Нагорном Карабахе. Его сумма составляет 38 млрд долларов. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Так, эксперт подсчитал потери людей в денежном эквиваленте, исходя из оценки Совета Европы стоимости жизни человека, которая составляет 3,1 млн евро. Таким образом, на людские потери было потрачено 7 млрд долларов. Согласно информации, в ходе войны погибло или пропало без вести около 4,5 тысяч человек, инвалидами осталось более 11 тысяч человек, а неполноценными членами общества с нормальным физическим здоровьем стали 2 тысячи человек.


Кроме этого, в развитие Арцаха (столицы Нагорного Карабаха) армянский фонд «Айастан» вложил около 150 млн долларов.

Система обороны страны достигает ущерба в 2 млн долларов. Еще 8 млрд были потеряны после утраты части Соткского месторождения золота. Еще 600 млн стоят утраченные ГЭС. В ущерб 3 млрд долларов Манукян оценил потери 95 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

После кровопролитных боев армянский фонд страхования военнослужащих должен выплатить семьям погибших военных компенсации общей сложностью на 1,2 млрд долларов.

Также общий урон системам электро-, водоснабжения и дорогам в Арцахе оценивается в 2 млрд долларов. Моральный ущерб Манукян оценил на 3 млрд долларов, а ущерб в результате потери территорий – на 7 млрд.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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