В Средиземном море на российский грузовой корабль «Адлер» высадился спецназ НАТО

Сегодня, 10:10

Анна Лисова

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В Средиземном море на российский грузовой корабль «Адлер» высадился спецназ НАТО

В Средиземном море на российский грузовой корабль «Адлер» высадился американский спецназ.

В ЕС уже прокомментировали эту ситуацию, объяснив, что группа греческих спецназовцев демонстративно высадилась на российский грузовой корабль, передает Аvia.pro. Целью спецназовцев было провести проверку судна, а именно, выяснить, не провозит ли оно военный груз на борту. 

Греческие СМИ сообщают, что военный корабль преследовал некоторое время российское грузовое судно. Поскольку возникли подозрения, что на борту корабля может находиться военный груз, спецназ высадился на российский корабль, чтобы провести проверку. Стоит отметить, что ООН ранее ввела эмбарго на поставки оружия в Ливию. 

Экипаж российского грузового судна «Адлер» предоставил возможность греческим военным провести проверку. Никаких запрещенных грузов на борту не было выявлено. 

По мнению экспертов, Россия также может действовать аналогичным образом и начать проверки кораблей НАТО, которые следуют в Ливию. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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