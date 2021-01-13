Глава контрразведки США: поставкам вакцины угрожают РФ и Китай

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что от России и Китая исходит угроза для цепей поставок, связанных с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах.

Он отметил, что возглавляемое им ведомство на данный момент в тесном контакте с армией и Минздравом, и оказывает содействие в безопасной транспортировке и защите вакцины от «места производства до конечного потребителя».

«Это очень комплексная проблема, и мне хотелось бы высоко оценить работу мужчин и женщин из рядов ВС и все правительство, которое приняло участие в «Операции „Невероятная скорость“», чтобы гарантировать, что мы сумеем облегчить эту транспортировку вакцин безопасно, зная, что наши противники пытаются нарушить эту цепь поставок», — приводит комментарий глава американской контрразведки.

На вопрос, какие конкретно противники вызывают наибольшие опасения, Эванина ответил, что «сейчас это Россия и Китай».

При этом конкретных примеров, которые бы подтверждали, что контрразведка беспокоится не зря, ее шеф так и не привел.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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