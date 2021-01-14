Sina: флот США ждут неприятности на подходе к берегам России

Сегодня, 10:45

Ольга Громова

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Sina: флот США ждут неприятности на подходе к берегам России

В случае масштабного военно-морского конфликта с Россией ВМС США ждут большие неприятности. 12 атомных авианосцев и много больших кораблей в его составе не помогут гарантированно победить ВМФ РФ. Такую уверенность в свежей публикации выказали обозреватели издания Sina. Его статью в переводе с китайского опубликовала «ПолитРоссия».


Авторы вначале публикации отмечают, что Россия на данный момент является единственной страной в мире, которая способна противостоять Штатам на море. Да, в составе ВМФ нет авианосцев, но зато у нее есть новые виды ракетного оружия, в том числе противокорабельного. Таким разработкам уделялось внимание еще во времена Советского Союза. Россия продолжила традицию и вывела разработки на новый уровень, что позволило ей обставить всех своих конкурентов. Поэтому когда российские журналисты пишут «оружие, аналогов которому нет в мире» - это не клише, не хвастовство, лишь констатация факта.

Уникальность новейших российских противокорабельных ракет в их скорости - они могут развивать ее до 10 Махов. Для понимания: большинство ракет в мире летают на скоростях в пределах 0,9–3,5 Маха. Авианосцы США не в состоянии эффективно защититься от «Кинжала» и «Циркона». Российские гиперзвуковые ракеты могут быть запущены с воды, земли и воздуха.

«В настоящее время у США нет подобного вооружения», — констатировали эксперты.

Знание этого оказывает огромное психологическое давление на Соединенные Штаты. Ведь как можно отправлять свои корабли к берегам России, будучи осведомленным о том, какое оружие у нее есть?!

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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