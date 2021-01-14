Экономист: дыра в Пенсионном фонде оставит будущих пенсионеров без денег

Россиянам, которые появились на свет после 1972 года, ждать большой пенсии из-за сложившегося дефицита денег в Пенсионном фонде не стоит. В этом уверен экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

В беседе с агентством URA.RU он выразил уверенность в том, что у этих людей пенсия будет такой низкой, что прожить на эти деньги человеку будет просто невозможно.

«Существенная дыра в ПФР сейчас — это объективная реальность. Людям, родившимся после 1972 года, рассчитывать на нормальные выплаты от государства не стоит», — говорит аналитик.

Калугин уверен, что не допустить подобное можно, если действовать постепенно - сначала поработать на восстановление экономики, и только потом собирать налоги.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб точку зрения Калугина не разделяет. Она напомнила, что свои обязательства перед российскими пенсионерами государство выполняет в полной мере, и будет делать это и впредь. Пенсионные выплаты будут индексироваться не реже одного раза в год, притом не меньше, нежели на уровень инфляции.

«До 2023 года из федерального бюджета в Пенсионный фонд России предусмотрены трансферты, которые будут больше инфляции. К 2024 году средняя выплата неработающим пенсионерам в стране должна составить 20 тысяч рублей», — резюмировала парламентарий.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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