Минобороны Швеции опубликовало ролики о возможной войне с Россией

Сегодня, 15:35

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Минобороны Швеции опубликовало ролики о возможной войне с Россией

Министерство обороны Швеции выпустило серию видеороликов о потенциальных угрозах войны в разных условиях. Целью создания роликов военное ведомство назвало «уведомление граждан о возможных опасностях», но население Швеции встретила такую инициативу Минобороны неоднозначно.

Серия коротких роликов, спродюсированных шведским военным ведомством, носит название «Если придет война», и в ней визуализированы ситуации, которые могут произойти при военных столкновениях в разных регионах, в том числе и Арктике. В видеосюжетах детально описано, какие угрозы на сегодняшний день существуют у шведского государства, какова степень готовности армии страны, и каким образом военные конфликты могут отразиться на гражданах Швеции.


Примечательно, что материалы видеороликов были использованы с реальных сценариев, которые предоставили представители вооруженных сил. Один из сюжетов посвящен военному противостоянию в Арктике, и в качестве комментариев указано, что конфликт Швеции в этом регионе «вполне может состояться». Местное население Швеции встретило такую новость с прохладцей, так как большинство граждан выступают против военного решения конфликтов, тем более при потенциальном участии России.


Однако граждане отметили и положительную сторону публикации таких роликов — им стало более понятно, куда на самом деле расходуются средства из растущего шведского военного бюджета, и что ведение войны может включать в себя энергетические сети и финансовые системы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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