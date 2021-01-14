В НАТО обеспокоены усилением присутствия России в Балтии, на Черном море и в Северной Африке

Сегодня, 23:00

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В НАТО обеспокоены усилением присутствия России в Балтии, на Черном море и в Северной Африке
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс выразил обеспокоенность усилением военного присутствия России в Северной Африке, Балтии и акватории Черного моря. По заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, такая активизация деятельности России стала поводом для «усиленного внимания НАТО», передает «ТАСС».

Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Исламской Республики Мавритания Мохамедом ульд Газвани указал, что рост военного присутствия России в Балтии, регионе Черного моря и в Северной Африке вызывает «чрезвычайное беспокойство».


«Такая тенденция РФ стала причиной того, почему мы начали инвестировать больше средств в наши новые технологии — таким образом мы адаптируем НАТО под более агрессивного противника», - заявил генсек НАТО. 

Также Столтенберг обвинил Москву в финансировании наемников в Ливии и незаконном вмешательстве во внутренние дела этой страны. Такого же мнения придерживается и начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс, который высказал необходимость в экстренном увеличении военного потенциала США из-за резкого роста военной мощи и расширения зоны присутствия РФ. Особое беспокойство генерала вызвали российские формирования в Арктике, где уже появились новые крупные российские военные базы, а также развертывание в регионе атомных подводных лодок и мощного ледокольного флота.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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