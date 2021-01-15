Трамп готов рассекретить информацию о сбитом над Донбассом Boeing 777

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что готов рассекретить информацию по Украине.

Предположительно, это могут быть сведения касательно сбитого в небе над Донбассом пассажирского авиалайнера Boeing 777, следовавшего рейсом из Нидерландов в Малайзию, передает Аvia.pro .





Этот шаг Трамп может предпринять, чтобы устроить массу проблем новой администрации и Джо Байдену, который выиграл у него президентские выборы в прошлом году.

Пока сам Трамп не уточняет, что именно он готов рассекретить, но как отмечают аналитики, в США спустя несколько дней после крушения Boeing 777 рассказывали о секретных спутниковых снимках. Не исключено, что именно эти снимки может обнародовать Трамп.

А учитывая то, что в последние месяцы отношения между Киевом и Трампом стали менее дружественными, и прослеживалось явное охлаждение, то, возможно, Трамп решил подпортить репутацию и Байдену, и украинским властям.

В тоже время, отмечают эксперты, Трамп уже не раз делал заявления, которые не имеют ничего общего с действительностью. Даже находясь на посту главы государства, он позволял себе бросаться надуманными заявлениями.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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