В США раскритиковали новое гиперзвуковое оружие России

Сегодня, 15:00

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В США раскритиковали новое гиперзвуковое оружие России

Военный консультант и обозреватель Дэвид Акс на страницах «Forbes» раскритиковал новое гиперзвуковое оружие России. По его словам, принятие на вооружение истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами является «показухой и сплошной бутафорией», передает «Московский Комсомолец».

Американские эксперты крайне скептически встретили новость о модернизации боевого самолёта четвёртого поколения МиГ-31К дальнего радиуса действия гиперзвуковыми ракетами. В материале, опубликованном «Forbes», российский ракетно-авиационный комплекс «Кинжал» назван вызывающей впечатление, но абсолютно ложной демонстрацией сильных вооруженных сил, а новейшее гиперзвуковое вооружение РФ было охарактеризовано как «потемкинские деревни президента Путина».

Такой нелестный отзыв стал причиной якобы полученной информации от некоторых источников, которые достоверно показали, что сведения о МиГ-31К являются не совсем корректными.


«Мои источники, которые знакомы с ситуацией вокруг «Кинжалов», утверждают: нам всем выдается не совсем правдивая информация. На деле это шоу-проект для демонстрации передового российского оружия», – прокомментировал независимый авиаэксперт Тома Купера. 

Военный консультант Дэвид Акс на основе этого заявления прокомментировал, что российские МиГ-31К были оснащены гиперзвуковым оружием «для бутафории и запугивания противников».

«По моим данным, с этими истребителями не работают совсем: никто не отрабатывает целеуказание, полки МиГ-31К не тренируются в стрельбе Кинжалами, а показанные пару раз миги с этими гиперзвуковыми ракетами месяцами стоят на приколе», - заявил американский эксперт. 

Акс добавил, что для «Кинжала» в распоряжении России нет достойных средств целеуказания и наведения, что также подтверждается тем фактом, что у РФ нет самолетов наблюдения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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