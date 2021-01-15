Эксперты из Китая предупредили мир о мрачных последствиях пандемии

Сегодня, 17:50

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Эксперты из Китая предупредили мир о мрачных последствиях пандемии

Китайские исследователи обрисовали мрачную картину последствий глобальной пандемии коронавируса, которые могут оказаться даже хуже, чем ситуация в 2020 году. По заверению экспертов, даже при благоприятном сценарии сдерживания вируса позитивных результатов в 2021 году добиться все равно не удастся

Журналисты китайского издания «South China Morning Post» сообщили о мрачных перспективах 2021 года, подкрепив свое мнение исследованиями группы специалистов из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии Китая и научно-исследовательских институтов общественного здравоохранения. Согласно исследованиям китайских экспертов, глобальные последствия пандемии в 2021 году окажутся на порядок хуже, чем в «пандемийный» год. Предполагается, что к марту 2021 года суммарное число погибших от ковида в мире может достигнуть 5 миллионов — то есть к существующим сейчас данным в 2 миллиона умерших за 3 месяца прибавится еще 3 миллиона жертв. 

«Развитие пандемии трудно предвидеть, но численная оценка с помощью моделирования может предоставить некоторую полезную информацию», - прокомментировал китайский ученый и профессор Сюй Цзяньго. 

Он отметил, что население планеты должно приготовиться к «новым внешним потрясениям» и ускорить проведение массовой вакцинации от коронавируса. Сюй Цзяньго добавил, что даже при самых оптимистических прогнозах, ожидать, что коронавирус будет взят под контроль, не следует раньше конца 2022 года.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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