Решение Швеции не ввязываться в борьбу с Россией за Арктику сочли мудрым

Вчера, 19:35

Ольга Громова

0

Image 16+
Решение Швеции не ввязываться в борьбу с Россией за Арктику сочли мудрым

Серия пропагандистских видеороликов под общим названием «Когда придет война», которые на днях опубликовало Министерство обороны Швеции, позволяет предположить, что Стокгольм вряд ли ввяжется в борьбу за раздел региона.

Во Второй мировой войне страна сохраняла нейтралитет, есть шанс, что и в Арктике шведы поступят таким же образом. Такое мнение в беседе с Nation News выразил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Многие мировые эксперты обращают внимание на то, что глобальное потепление сделало Арктику более доступной. Многие страны нацелились не только на ее природные богатства - замаячила перспектива получить контроль над новым транспортным коридором. Но Швеция, судя по ее роликам о войне, со скандинавской рассудительностью будет только наблюдать за развернувшейся борьбой.


«Надо не забывать уроки Полтавы. Ведь хватило же у руководства страны мудрости, чтобы не пойти на прямой союз с Гитлером. Надеюсь, хватит мудрости и сейчас», - сказал Дандыкин.

Капитан Дандыкин добавил, что Швеция полностью обеспечена вооружением и военной техникой. У нее есть все - от фрегатов и подлодок, до современных танков и истребителей. Но несмотря на это, а также на ее собственные внешнеполитические амбиции и желание «откусить свой кусочек арктического пирога», без мощного военного союзника все равно не обойтись. Поэтому все чаще звучат призывы вступить в НАТО.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В ООН считают, что мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии COVID-19

Вчера, 22:55

Решение Швеции не ввязываться в борьбу с Россией за Арктику сочли мудрым

Вчера, 19:35

Россия и НАТО переходят во взаимные лобовые атаки

14-01-2021, 13:05

В Турции рассказали о Трампе, ослепленном личными амбициями

14-01-2021, 10:15

Эксперт Рожин назвал последние удары Израиля по Сирии прощальным подарком Трампа

14-01-2021, 09:45

Стрелков предрек, что военного столкновения России и Украины на Донбассе не избежать

13-01-2021, 10:05

Политолог Сатановский рассказал о печальных сценариях, которые неминуемы для Трампа

12-01-2021, 23:10

Эксперты считают, что расколотые США станут еще опаснее для внешнего мира

12-01-2021, 17:10

Политолог Сатановский назвал ошибку НАТО при отработке ядерной войны с Россией в Европе

12-01-2021, 09:15

National Interest: Россия создала надежный ядерный заслон против сил НАТО

10-01-2021, 23:50

В планы Байдена входит создание спецструктуры, которая будет заниматься Россией

10-01-2021, 18:30

США планируют карабахский сценарий в Восточной Европе

9-01-2021, 22:05

Российский эксперт назвал возможные горячие точки 2021 года

9-01-2021, 21:40

Чешский эксперт: Россия может включиться в вероятную войну между Турцией и Грецией в 2020-х годах

9-01-2021, 14:20

Эксперт Жилин: новое китайское оружие представляет серьезную угрозу для России

9-01-2021, 01:45

Сатановский назвал регионы, где США могут развязать следующую войну

8-01-2021, 11:45

Соратник Бориса Ельцина назвал новые причины распада СССР

6-01-2021, 20:40

Военный эксперт рассказал о планах удара по России

5-01-2021, 21:15

Sina: Япония может потерять остров Хоккайдо из-за агрессии против России

5-01-2021, 21:15

Иран захватил в Персидском заливе нефтяной танкер, несмотря на присутствие корабля ВМС США

4-01-2021, 21:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров