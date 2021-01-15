Решение Швеции не ввязываться в борьбу с Россией за Арктику сочли мудрым

Серия пропагандистских видеороликов под общим названием «Когда придет война», которые на днях опубликовало Министерство обороны Швеции, позволяет предположить, что Стокгольм вряд ли ввяжется в борьбу за раздел региона.

Во Второй мировой войне страна сохраняла нейтралитет, есть шанс, что и в Арктике шведы поступят таким же образом. Такое мнение в беседе с Nation News выразил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Многие мировые эксперты обращают внимание на то, что глобальное потепление сделало Арктику более доступной. Многие страны нацелились не только на ее природные богатства - замаячила перспектива получить контроль над новым транспортным коридором. Но Швеция, судя по ее роликам о войне, со скандинавской рассудительностью будет только наблюдать за развернувшейся борьбой.

«Надо не забывать уроки Полтавы. Ведь хватило же у руководства страны мудрости, чтобы не пойти на прямой союз с Гитлером. Надеюсь, хватит мудрости и сейчас», - сказал Дандыкин.

Капитан Дандыкин добавил, что Швеция полностью обеспечена вооружением и военной техникой. У нее есть все - от фрегатов и подлодок, до современных танков и истребителей. Но несмотря на это, а также на ее собственные внешнеполитические амбиции и желание «откусить свой кусочек арктического пирога», без мощного военного союзника все равно не обойтись. Поэтому все чаще звучат призывы вступить в НАТО.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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