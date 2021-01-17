США признали неспособность сил НАТО защитить страны Прибалтики от России

Сегодня, 10:50

Анна Лисова

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США признали неспособность сил НАТО защитить страны Прибалтики от России

Развернутых на данный момент на территории Прибалтики сил НАТО недостаточно для того, чтобы защитить прибалтийские страны от России. Об этом заявили аналитики американского издания National Interest. 

Без дополнительной помощи сил Североатлантического альянса отбить потенциальную атаку со стороны РФ Прибалтика не сможет. Власти стран этого региона, отмечают эксперты, в последнее время все чаще говорят об увеличении военной мощи Российской Федерации, особенно у северо-западных границ. И это они не могут игнорировать. 

В тоже время, отмечают аналитики, вооруженные силы Литвы, Латвии и Эстонии, даже при поддержке размещенного на их территориях натовского контингента, не в состоянии эффективно противостоять «российской агрессии», если она будет однажды проявлена. 

По словам западных экспертов, Россия обладает мощной авиацией. Уже сейчас у своей западной границы РФ разместила 27 воздушных эскадрилий, а в случае необходимости может нарастить группировку до нескольких сотен боевых самолетов. 

Американские эксперты отмечают, что состояние сил ПВО в Балтии плачевно, если говорить о возможности их отразить потенциальную атаку. Поэтому крайне важно в срочном порядке решить вопрос о размещении эффективных современных систем ПВО. Власти стран Балтии это понимают, но поскольку это довольно дорогостоящее вооружение, не могут выделить достаточно средств для приобретения оптимального числа комплексов. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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