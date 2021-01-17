Sohu: новое российское оружие заставило США усомниться в эффективности своих самолетах

Сегодня, 12:15

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Sohu: новое российское оружие заставило США усомниться в эффективности своих самолетах

Эксперты китайского военного обозревателя «Sohu» указали на растерянность Пентагона из-за модернизации передовых систем российских ПВО. По словам аналитиков, принятие на вооружение мощнейшей военной техники Россией заставило США «усомниться в эффективности своих самолетов».

Факт оснащения оборонных сил России новейшими ПВО и истребителями «стало настоящей головной болью для США», заставив американских генералов признать несовершенство своей авиации.


«Пентагон получил большие неприятности в виде российских ЗРК С-400, которые уже фактически изменили правила игры в борьбе за воздушное пространство. Российская система являет собой настолько совершенный комплекс, что многие американские генералы опасаются за свои истребители F-22 и F-35 и бомбардировщики B-2, которые не выстоят против России даже за счет своих стелс-технологий», - прокомментировали эксперты «Sohu». 

Американские СМИ также признали потерю лидерской позиции США на фоне военного укрепления России, назвав гиперзвуковые ракеты «Циркон» «убийцами авианосцев».

«После того, как Россия примет на вооружение ПВО С-500, который будет иметь мощнейшее радиолокационное оборудование с повышенной дальностью, США практически утратит шанс на победу при возможном военном столкновении Москвы и Вашингтона», - добавили китайские обозреватели.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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