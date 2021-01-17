Эстонские офицеры из-за плохих зимних шапок едва не сорвали военные сборы

Сегодня, 14:10

Ольга Громова

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Эстонские офицеры из-за плохих зимних шапок едва не сорвали военные сборы

Сборы для сержантов и офицеров запаса ВС Эстонии, проходившие на военном объекте Тапа, едва не были сорваны из-за нагрянувших морозов. Оказалось, военные получили никудышную зимнюю экипировку и замерзли, чуть не отморозив себе уши. Больше всего нареканий было на шапки.

Вызванным на сборы офицерам запаса была выдана зимняя экипировка, которая практически не спасает от холодов. Во время учений в Тапа резко ухудшились погодные условия - начался снегопад, а температура воздуха опустилась до –12 градусов. При этом влажность была более 90 процентов, в связи с чем мороз по ощущениям казался гораздо крепче.


Военные пожаловались на зимние шапки. На снегопаде и в условиях сильного ветра они быстро обледеневали и не спасали от холода. Что, собственно, и немудрено, так как сшиты они из тонкого искусственного меха. Кроме того, у головных уборов эстонских военных оказался своеобразный крой. Шапки оказались неглубокими, в результате чего с большим трудом держатся на макушке. При сильных порывах ветра головной убор надо придерживать, а это доставляет дополнительные неудобства.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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