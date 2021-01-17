США перестали считать Россию главной угрозой

В 2021 году главной угрозой для США будет не Россия, а Северная Корея с ее ядерными разработками и испытаниями баллистических ракет. Такие выводы были сделаны экспертами организации Council on Foreign Relations (CFR) по итогам исследования, которое базировалось на принципе ранжирования 30 текущих или будущих конфликтов 2021 года, так или иначе затрагивающих интересы США, сообщает «Комсомолка».

«В мире есть на текущий момент немало международных конфликтов, о которых администрация Джо Байдена должна помнить, особенно с учетом ее желания сосредоточить главное внимание на сдерживании пандемии коронавируса», - заявили директор Центра превентивных действий Пол Б. Старес и генерал Джон У. Весси.

Они предложили рейтинг угроз, на которых Вашингтон должен сосредоточить свои усилия в первую очередь. Примечательно, что РФ в этом топе присутствует, но не на первых местах, что весьма удивительно.

На первом месте значится КНДР с ее ядерным оружием. Второй по важности вызов для США - политическая нестабильность в Афганистане. Насильственное свержение правительства Башара Асада в Сирии выведено экспертами на третье место. Далее значится политическая нестабильность в соседней Венесуэле и возможный рост беженцев из этой страны. После идет усиление политического давления КНР на Тайвань. Следующим пунктом значится вооруженное противостояния Ирана с США или союзниками страны по НАТО. И только после этого в списке, предпоследним пунктом, указана такая угроза, как вмешательство России в дела НАТО. Замыкают своеобразный рейтинг вызовов массовые террористические атаки против США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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